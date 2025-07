Internationles Fest der Begegnung

Seit 28 Jahren steht dieses Fest im Zeichen der internationalen Begegnung und bietet seinen Besucher:innen und Gästen eine kulturelle und kulinarische Vielfalt aus den verschiedensten Nationen.

Das Fest wird am 6. Juli um 12 Uhr auf der Bühne vor dem Brunnentheater eröffnet. Im Anschluss daran treten verschiedene Musik- und Tanzgruppen auf und stellen bis 19 Uhr die Kultur ihres Landes vor. An etwa 20 Infoständen können Besucher:innen sich über die Arbeit der Migrantenselbstorganisationen (MSO) informieren. In bis zu 10 Pagodenzelten wird internationale Küche aus verschiedensten Regionen angeboten.

Der diesjährige Landesschwerpunkt liegt auf Griechenland.

(Foto: Thorsten Hennig)

www.paderborn.de/ifdb