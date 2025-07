Sommerfest im HNF

Ein besonderes Highlight im Jubiläumsjahr Nixdorf100 des Heinz Nixdorf MuseumsForums ist das gemeinsame Sommerfest am Sonntag, 6. Juli von 10 bis 18 Uhr an der Fürstenallee und Zukunftsmeile. Vom Heinz Nixdorf Institut der Universität über das HNF, b.i.b. und die FHDW bis zu den Instituten und Unternehmen der Zukunftsmeile wird auf dem Rasen hinter den Häusern ein buntes und attraktives Programm für alle Altersgruppen geboten.

Nur wenige wissen, wie stark die Institutionen an der Fürstenallee mit dem Lebenswerk von Heinz Nixdorf verbunden sind. Umso schöner ist es, diese besondere Geschichte an einem Tag voller Spaß, Entdeckungen und Begegnungen lebendig werden zu lassen. Neben zahlreichen Aktionen des HNF und der Partnerinstitutionen gibt es verschiedene Hüpfburgen, Food Trucks, Ballonmodellage oder Kinderschminken.

Besonders attraktiv ist die Sternfahrt des Ro-80-Clubs, deren Mitglieder mit zahlreichen Fahrzeugen vor dem HNF parken werden.

Zudem erwartet die Gäste ein heißer Draht, ein Star-Boot und eine Auswahl an fahrbaren Mini-Tretbooten. Natürlich dürfen bei so vielen Hightech-Institutionen VR-Brillen und KI-Anwendungen nicht fehlen. Auch in das Innere eines Geldautomaten können die Besucher einen Blick werfen. Zu Besuch kommt auch Holli, das Maskottchen des SC Paderborn 07. Holli bringt Spieler der Profimannschaft für eine Autogrammstunde mit und den Kids Club des SCP.

Der Eintritt zum Sommerfest ist frei und erfolgt über das HNF. Und auch der Zugang in das Heinz Nixdorf MuseumsForum ist an diesem Tag kostenlos möglich.

Mehr auf www.nixdorf100.de