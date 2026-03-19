Facebook-square
eventphysik

Aktuell

Kelvin allein zu Haus

Was passiert, wenn ein junger Physiker ganz allein ein Haus gegen Eindringlinge verteidigen muss? Es wird laut und explosiv, denn das Team der Event-Physik der Universität Paderborn lädt zu seiner neuesten Show im Audimax ein. Inspiriert vom Film-Klassiker „Kevin allein zu Haus“, verbinden die Event-Physiker:innen in diesem Jahr spektakuläre Experimente mit einem humorvollen Bühnenstück. Interessierte dürfen sich auf eine Live-Action-Show freuen und sind herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen. Bei ihrer Show nehmen die Event-Physiker:innen das Publikum mit auf eine Zeitreise, 200 Jahre in die Vergangenheit. Aus Kevin wird Kelvin – ein junger Physiker, dem Einbrecher wissenschaftliche Erfindungen stehlen wollen. Mit bekannten Versuchen und Publikumslieblingen, wie der brennenden Badewanne, aber auch neuen Experimenten, wie z. B. gefährlichem Treibsand, einem biologischen Salami-Schweißbrenner und einem Laserschwert, versucht Kelvin, die Eindringlinge in die Flucht zu schlagen.
Die kostenlosen Eintrittskarten können auf der Webseite der Event-Physik gebucht werden: karten.event-physik.de
(Foto: Besim Mazhiqi)

Zurück zur Übersicht