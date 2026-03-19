Kelvin allein zu Haus

Was passiert, wenn ein junger Physiker ganz allein ein Haus gegen Eindringlinge verteidigen muss? Es wird laut und explosiv, denn das Team der Event-Physik der Universität Paderborn lädt zu seiner neuesten Show im Audimax ein. Inspiriert vom Film-Klassiker „Kevin allein zu Haus“, verbinden die Event-Physiker:innen in diesem Jahr spektakuläre Experimente mit einem humorvollen Bühnenstück. Interessierte dürfen sich auf eine Live-Action-Show freuen und sind herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen. Bei ihrer Show nehmen die Event-Physiker:innen das Publikum mit auf eine Zeitreise, 200 Jahre in die Vergangenheit. Aus Kevin wird Kelvin – ein junger Physiker, dem Einbrecher wissenschaftliche Erfindungen stehlen wollen. Mit bekannten Versuchen und Publikumslieblingen, wie der brennenden Badewanne, aber auch neuen Experimenten, wie z. B. gefährlichem Treibsand, einem biologischen Salami-Schweißbrenner und einem Laserschwert, versucht Kelvin, die Eindringlinge in die Flucht zu schlagen.

Die kostenlosen Eintrittskarten können auf der Webseite der Event-Physik gebucht werden: karten.event-physik.de

(Foto: Besim Mazhiqi)