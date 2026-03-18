Ehrenamtlich engagierte Senior:innen haben vor mehr als einem Jahr die Initiative „Spazier‘ durchs Quartier“ ins Leben gerufen. Dieser Spaziertreff wird auch in diesem Frühjahr fortgesetzt. Treffpunkt ist ab sofort jeden Dienstag um 15 Uhr an der Bushaltestelle Michaelstraße. Eingeladen sind alle, die gerne in Gemeinschaft auf Wegen entlang der Pader und im Ükernviertel unterwegs sind. Gegangen wird bei jedem Wetter für etwa eine Stunde und über Tempo und Strecke wird vor Ort entschieden. Die ehrenamtliche Gruppenleitung plant, das Angebot regelmäßig bis zur Sommerpause Mitte Juli fortzusetzen.

Unterstützt wird diese Initiative durch die Abteilung Soziale Teilhabe der Stadt Paderborn. Eine Anmeldung für die Spaziergänge ist nicht erforderlich.

(Foto: Besim Mazhiqi)