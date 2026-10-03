Das wilde Bühnenstück der Event-Physik ist zurück: Aufgrund des großen Erfolgs der Show im März lädt die Universität Paderborn im Oktober erneut zu „Kelvin allein zu Haus“ ins Audimax ein – mit zahlreichen Weiterentwicklungen und Überraschungen im Gepäck. Inspiriert von „Kevin allein zu Haus“, präsentieren die Event-Physiker:innen spektakuläre Experimente im Kontext des Filmklassikers. Interessierte dürfen sich auf eine Live-Action-Show der besonderen Art freuen. Die kostenlosen Eintrittskarten können auf der Webseite der Event-Physik unter karten.event-physik.de gebucht werden.

(Foto: Besim Mazhiqi)

Termine:

Montag, 05.10.2026, um 17:00 Uhr

Dienstag, 06.10.2026, um 17:00 Uhr

Mittwoch, 07.10.2026, um 19:00 Uhr