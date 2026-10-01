Kaffee Zimmermann virtuell

Johann Sebastian Bach hat nicht nur ernste Werke geschrieben. Er hat auch die Kaffeehauskonzerte im Leipziger Kaffeehaus Zimmermann gestaltet. Da war Unterhaltungsmusik gefragt. Aleksandra und Alexander Grychtolik spielen sie auf zwei Cembali. Die barocke Improvisation ist ihre Spezialität. So ist jedes Konzert neu. Dazu werden Computersimulationen des Kaffeehauses gezeigt: Eine Synthese aus Musik und virtueller Architektur.

Das Konzert am 4.10. im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus beginnt um 18 Uhr.

Eintrittspreise zwischen 21,50 EUR und 9,50 EUR. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.