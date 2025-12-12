KlimaKultur: Zeit statt Zeug

Klicken, Kaufen, Konsumieren: Der 24. Dezember naht – und der Wahnsinn hat uns alle im Griff. Wie der Energieverbrauch, so steigt auch die Menge an Müll während der Feiertage erheblich: Etwa 20 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt Verpackungsmaterial landet in der Tonne sowie um die 15 Prozent mehr an Haushaltsabfällen – Stichwort: Lebensmittelverschwendung. Die meisten von uns wissen das. Dennoch hält sich hartnäckig die Vorstellung in unseren Köpfen: Je mehr wir investieren, desto schöner wird das Fest. Informativ-unterhaltsam suchen wir deshalb nach neuen Wegen, eine alte Tradition stimmungsvoll zu beleben.

Das Publikum erwartet eine weihnachtliche Mischung aus Lesung, Vortrag und Gespräch, die gleichermaßen informativ wie stimmungsvoll ist – und es darf sogar ein wenig gesungen werden.

Zu Gast sind Dr. Sarah Depenbusch, Arbeits- und Organisationspsychologie) sowie Anna Boxberger und Sabine Paus von der Initiative Zeitspende – einem Projekt der Bürgerstiftung Paderborn, das den Wert gemeinschaftlichen Engagements und gelebter Zeit teilt.

Bringen Sie gern einen Gegenstand mit, den Sie nicht mehr brauchen. Als Bonus stellen wird eine eine besonders hübsche Variante des „Schrottwichtelns“ vorgestellt.

Die Veranstaltung am 17. Dezember im Theatertreff des Theaters Paderborn beginnt um 19.30 Uhr.

Karten sind hier erhältlich