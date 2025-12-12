Traditionelles Singen unterm Domturm

Wer am Freitag, 19. Dezember, um 18 Uhr zum Domplatz kommt, muss damit rechnen, dass es um diese Uhrzeit hier sehr voll sein wird, denn wie jedes Jahr findet dann wieder das „Singen unterm Domturm“ statt.

Ab 17 Uhr werden die Liederzettel verteilt. Währenddessen steigt das Bläserensemble die vielen Stufen zum Domturm empor. Ab 18 Uhr erklingen Trompeten, Posaunen und Euphonium weit über den Dächern der Stadt und alle, die sich dann auf dem Domplatz befinden sind eingeladen, die Weihnachtslieder mitzusingen. Die Liedertexte können vorab auch schon unter www.paderborn.de/marktplatz-ehrenamt heruntergeladen werden.

Foto (v. l.): Das Organisationsteam hofft auf viele Besuchende, die Lust haben mitzusingen: Stefan Buschmeier (Musiker Bläserensemble), Bürgermeister Stefan-Oliver Strate, Michaela Weigel (Abteilungsleiterin Soziale Teilhabe), Elisabeth Gröne (Marktplatz für ehrenamtliches Engagement), Domdechant Dr. Gregor Tuszynski und Dietmar Pannenberg (Musiker Bläserensemble)