Klimaspaziergang in Paderborn

Am Dienstag, 14. Juli, laden die Verbraucherzentrale NRW und das Amt für Umweltschutz und Grünflächen der Stadt Paderborn zu einem Klimaspaziergang zum Thema Hitze ein. Um 16 Uhr startet der rund eineinhalbstündige Rundgang vor dem Rathaus. Begleitet von einem Energieberater und einem pensionierten Arzt erhalten Teilnehmende Informationen zu den Auswirkungen von Hitze und Tipps für den Alltag.

Denn die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Paderborn deutlich spürbar: Immer häufiger treten Hitzeperioden auf, die insbesondere in dicht bebauten Stadtbereichen zur Belastung werden. Doch wie kann man sich im Alltag vor Hitze schützen? Diese und weitere Fragen werden während des Klimaspaziergangs beantwortet.

Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung per E-Mail unter klima@paderborn.de wird gebeten, da die Zahl der Teilnehmenden auf 30 begrenzt ist.