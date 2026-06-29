Die andere Seite des digitalen Kapitalismus

Wie verdienen Unternehmen Geld, obwohl sie die Kontrolle über ihre Produkte abgeben? Der digitale Kapitalismus gleicht in vielerlei Hinsicht einem Wirtschaftswunder. Große Konzerne mit dominierenden Marktpositionen stehen IT-Unternehmen mit leistungsfähigen Produkten gegenüber, die entwickelt und anschließend frei zugänglich gemacht werden.

Am 1. Juli ab 19 Uhr spricht Journalist und Autor Stefan Mey (Foto: Sergei Magel/HNF) über dieses Spannungsfeld. Anhand verschiedener Betriebssysteme und Software wie Android, Linux oder WordPress sowie aktueller Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeigt er auf, wie Tech-Konzerne und Start-ups kostenintensive KI-Modelle entwickeln und sie dennoch zur freien Verfügung stellen.

Der Vortrag gibt außerdem einen Ausblick darauf, welche Chancen und Möglichkeiten sich daraus für das eigene digitale Leben ergeben.

Der Vortrag der Reihe „HNF aktuell“ ist kostenlos zu besuchen. Ab 17 Uhr ist der Eintritt ins Museum frei. Das Café F7 ist ebenfalls bis zum Vortragsbeginn geöffnet.

Eine vorherige Anmeldung ist unter www.hnf.de/digitaler-kapitalismus erforderlich.