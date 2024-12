Auch in diesem Jahr bietet die Tourist Information Paderborn wieder die beliebten Führungen zu den Weihnachtskrippen an. Diese befinden sich im Dom sowie in der Markt-, der Busdorf-, der Gau- und der Franziskanerkirche. Einige davon werden bei der Führung vorgestellt. Dabei gibt es jeweils zwei Gruppen: eine für Erwachsene, die andere für Familien mit Kindern. Die Krippenführungen am 4.1. beginnen um 14 Uhr vor der Tourist Information am Königsplatz und dauern etwa zwei Stunden.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen sollten die Tickets vorher in der Tourist Information am Königsplatz (Tel. 05251 8812980) oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen erworben werden. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor den Rundgängen möglich.