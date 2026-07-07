Krypto-Special – Die Verschlüsselung von der Antike bis heute

Schon in der Antike wurden geheime Botschaften ver- und entschlüsselt. Auch heute ist Verschlüsselung allgegenwärtig – sei es beim Besuch bestimmter Websites, beim Zugang zum WLAN oder beim Online-Banking.

In einem Workshop am 11. Juli von 11 bis 14 Uhr im HNF werden verschiedene Themen und Geräte rund um die Kryptologie vorgestellt und diskutiert.

Im Fokus steht hier insbesondere die Verschlüsselungsmaschine Enigma aus dem 2. Weltkrieg und deren Einsatzzweck. In diesem Zusammenhang werden auch heute geläufige Begriffe wie „Schlüssel“ oder „Passwort“ anschaulich erklärt und eingeordnet. Darüber hinaus geht es um den Umgang mit Kurznachrichten-Diensten wie WhatsApp, Signal und weiteren Apps.

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten ab 16 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Für den Workshop ist eine Anmeldung unter www.hnf.de/krypto072026 erforderlich.