Geschafft! Sie haben die prekären Verhältnisse hinter sich gelassen: das Putzen der Großraumbüros, das Spargelstechen, die Behördengänge und die Geldsorgen, also all die Herausforderungen, gegen die ihre polnischen Mütter als Gastarbeiterinnen noch zu kämpfen hatten. Das hat eine Menge Schweiß und Tränen gekostet. Die nachfolgende Generation muss es jetzt nur noch schaffen, den so gewonnen Wohlstand zu halten – mit aller Kraft! Also hängen sie an einem Kronleuchter, um zu verhindern, wieder ins Prekariat abzurutschen.

Die in Polen geborene Autorin und Literaturwissenschaftlerin Ewe Benbenek (*1985) verarbeitet in ihrem Stück auch Erlebnisse ihrer eigenen Familie. In einem Chor aus drei Stimmen, der die Erfahrungen vieler zu einer verdichtet, ringt die nachfolgende Generation um ihre Identität. Surreale Bilder beleuchten mit viel Humor den ganz und gar realen Alltag osteuropäischer Gastarbeiterinnen, ihre Scham und ihr Ausgeschlossensein. 2021 wurde Ewe Benbenek bereits für ihr Debüt „Tragödienbastard“ mit dem renommierten Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet und in der Kritikerumfrage von Theater heute zur Nachwuchsautorin des Jahres gewählt.“

Die Vorstellung am 11.7. im Studio des Theaters Paderborn beginnt um 19.30 Uhr.

(Foto: Tobias Kreft)

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