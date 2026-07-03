Kulturpreis für Dr. Alexandra Sucrow

Dr. Alexandra Sucrow erhält den Kulturpreis der Stadt Paderborn 2026. Das entschied das Preisgericht zur Verleihung des Kulturpreises unter Vorsitz von Bürgermeister Stefan-Oliver Strate. Die Stadt vergibt den Kulturpreis zum 23. Mal seit 1955. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 2005 wieder alle drei Jahre vergeben. Der Jury lagen 39 Einreichungen aus der Paderborner Bevölkerung vor, die sich auf 23 Vorschläge konzentrierten.

Alexandra Sucrow wurde 1963 in Berlin geboren und zog 1975 mit ihren Eltern nach Paderborn, als ihr Vater eine Professur für organische Chemie in Paderborn bekam. Sie selbst studierte in Würzburg und Bonn Kunstgeschichte, Klassische und Christliche Archäologie. 1998 wurde sie Geschäftsführerin des Kunstvereins Paderborn und ist seit 2008 dessen Vorsitzende.

Der Termin der feierlichen Preisverleihung steht noch nicht fest. Zu den Vorgängerinnen und Vorgängern der neuen Preisträgerin gehört unter anderem die Kulturjournalistin und -politikerin Dr. Käthe Sander-Wietfeld, die Mitgründerin und langjährige Vorsitzende des Kunstvereins war und nach der der Dr. Käthe Sander-Wietfeld-Förderpreis benannt ist, der vom Kunstverein Paderborn in Zusammenarbeit mit der Uni Paderborn alle zwei Jahre im Wechsel an Kunst- oder Textilstudierende verliehen wird.

Außerdem erhielten den Kulturpreis zum Beispiel der Bildhauer Josef Rikus, die Schriftstellerin Jenny Aloni, der Kammerspiele-Gründer Elert Bode, der Kaiserpfalz-Ausgräber Wilhelm Winkelmann, der Kleinkünstler Erwin Grosche, der Gitarrist Toto Blanke und die Kirchenmusikdirektorin Adelheid van der Kooi-Wolf. Den Kulturpreis 2023 hatte die Tänzerin Birgit Aßhoff erhalten.