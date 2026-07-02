Into the Wild

Christopher McCandless Zukunft ist wohl das, was man rosig nennen könnte. Denn er stammt nicht nur aus einem behüteten Elternhaus und hat gerade sein Studium mit Bestnoten abgeschlossen, auch für den Start ins Berufsleben fehlt es dem charmanten jungen Mann nicht am nötigen Geld. Doch dann lässt er von heute auf morgen alles hinter sich, bricht aus seinem vorbestimmten Leben aus und macht sich vollkommen mittellos auf den Weg in die Wildnis. Für ihn beginnt damit ein aufregendes Abenteuer, das jedoch vier Monate später ein jähes Ende finden soll.

Die Vorstellung am 7.7. im Pollux beginnt um 19.30 Uhr.

Karten unter www.pollux-kino.de