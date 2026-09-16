Unter dem Motto »Kunst & Spiel Hinter Höfen« präsentierte die Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. im Juni wieder ein kunterterbuntes Programm für alle Altersgruppen mit viel Live-Musik, Führungen und weiteren Angeboten. Der traditionelle Abschluss der Festwoche – das große Fest im Riemekepark – musste im Juni wegen der extremen Hitze leider abgesagt werden. Nun wird es nachgeholt! Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit dem sehr beliebten Flohmarkt »Kram am Kolk« und drei tollen Bands. Zunächst präsentieren Esther & Stephan unter dem Motto Folk & Songs Bekanntes und Unbekanntes mit Liebe und Leidenschaft für jeden Song. Ab 17.30 Uhr covert Ragtag Rock und Pop aus 50 Jahren Musikgeschichte – gerne aufregend frisch. Zum Abschluss spielt Garden Greens (Foto) ab 20 Uhr eigene Songs mit bluesy Brettgitarren, flinken Tasten, abgeklärten Basslines und trockenen Drums.

Der Sonntag startet zunächst mit einem ökomenischen Gottesdienst ab 10 Uhr. Danach folgt ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Vorführungen der Tanschule Möllmann und Live-Musik. Ab 11 Uhr spielt die WST Band mit Pete Alderton einen entspannten Mix aus Jazz und Blues. Um 14.00 Uhr präsentieren die Querschläger Samba wie in Rio: schnell, groovig und voller Energie. Die Singer/Songwriterin Viv May (Vivian Macalister) betritt gegen 15.30 Uhr die Bühne und verzaubert mit Popsongs aus eigener Feder. Zum Ausklang des Riemekefestes heißt es 100% Funky Driving Soul. Ab 16 Uhr spielt DeSOULart von James Brown über Tower Of Power bis Prince und Fettes Brot alles, was groovt und nicht langweilig ist.

Zum Rahmenprogramm am Wochenende im Riemekepark gehören Aktionen für Kinder und ein Infostand der Stadt Paderborn. Außerdem sind die Feuerwehr und auch die Polizei mit Einsatzfahrzeugen vor Ort und gewähren Einblicke in ihre Arbeit. An beiden Tagen muss niemand hungrig oder durstig bleiben. Es gibt köstliche Angebote zu familienfreundlichen Preisen.

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