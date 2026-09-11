MusiSHEans bringt professionelle Gitarristinnen aus aller Welt zusammen und organisiert jährlich eine Tournee durch Europa. Die Vision: eine Welt, in der Musikschaffende unabhängig von ihrem Geschlecht Anerkennung erfahren. Denn Musik hat kein Geschlecht. Indem MusiSHEans professionelle Gitarristinnen auf die Bühne bringt, schafft die Initiative sichtbare Vorbilder für die nächste Generation und ermutigt junge Mädchen, ein Instrument in die Hand zu nehmen, die eigene Stimme zu finden und Musik frei auszuprobieren. Für die MusiSHEans Guitar Tour 2026 begrüßen die Gründerinnen Judith Beckedorf aus Deutschland, Karlijn Langendijk aus den Niederlanden, Ali Tod aus Schottland und Valeria Galimova (Foto) aus Russland für eine unvergessliche musikalische Reise durch Europa. Die vier Künstlerinnen treten sowohl solo als auch in wechselnden Kombinationen auf und decken dabei ein breites Stilspektrum ab: perkussiver Fingerstyle, klassische Gitarre, moderner und Pop-Fingerstyle sowie Singer/Songwriter-Musik.

Das Konzert am 17.9. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/