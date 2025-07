Bereits seit zehn Jahren wird der Raum für Kunst über Libori jedes Jahr in eine kulturelle Oase verwandelt. An acht Tagen findet hier ein vielfältiges Kulturprogramm von Tanzpartys, über Lesungen bis zu Konzerten statt. Auch in diesem Jahr hat der Verein Labori e.V. vom 26. Juli bis zum 2. August wieder ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt. So erwartet die Besucher:innen beispielsweise ein Konzert von Erobique, eine Lesung mit Frank Goosen (Foto) und das Comedy-Programm Blind Date mit Timur Turga.

Alle Infos gibt es hier: www.labori.org