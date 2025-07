Wenn in Paderborn vom Libori gefeiert wird, verwandelt sich der Vorplatz der Stadtbibliothek in den „Platz der kleinen Künste“. Den Besucher:innen dieses Platzes stehen neun besondere Tage mit einer Mischung aus Akrobatik, Comedy, Theater, Puppenspiel und musikalischer Vielfalt bevor. Von 14 bis 18 Uhr tummeln sich Straßenkünstler:innen auf dem Platz während ab 19 Uhr rockige Live-Klänge von der Bühne hallen und ab 21 Uhr DJ-Live Sets die Abende ausklingen lassen. An den beiden Libori Samstagen gibt es Kopfhöhrer-Partys, bei denen immer drei DJs um die Gunst des Publikums buhlen.

(Foto: The Backyard Band, die am 26.7. spielt)

Weitere Informationen zum Programm: www.paderborn.de/pdkk