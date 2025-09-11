Am Sonntag, dem 14. September 2025 gibt es im Liborianum, dem Bildungs- und Tagungshaus des Erzbistums Paderborn, bereits die dritte Nachhaltigkeitsmesse in Verbindung mit dem Tag des offenen Denkmals. Unter dem Titel LIBOFAIR sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

In dem weitläufigen historischen Gebäude im Herzen von Paderborn – und bei entsprechender Witterung auch auf dem Außengelände – zeigen sich zahlreiche Anbieterinnen und Anbieter, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Bei freiem Eintritt werden im Rahmen der Messe von 11.00 bis 17.00 Uhr Informationen, Mitmach-Aktionen, Probierstände, Vorträge und viele weitere Angebote für Menschen jeden Alters präsentiert.

Ein Ziel der Nachhaltigkeitsmesse ist es, nicht nur das eigene, sondern auch das nachhaltige Engagement zahlreicher Mitglieder der Paderborner Stadtgesellschaft sichtbar zu machen. Damit soll die Messe zur Werbung, zum Netzwerken und zu einem nachhaltigen Bewusstsein beitragen – sowohl seitens der Ausstellenden als auch seitens der Besuchenden.

Weitere Infomationen unter www.liborianum.de