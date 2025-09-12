Am Mittwoch, den 17. September 2025, ab 15 Uhr, lädt das KAWAII Restaurant im Modehaus Klingenthal gemeinsam mit dem Kulturverein Tonika e.V. zu einem weiteren musikalischen Höhepunkt ein.

Zu Gast ist Don Alder. Der kanadische Gitarrenvirtuose, Singer/Songwriter und Gewinner zahlreicher internationaler Preise gehört zu den wenigen Künstlern, die technische Brillanz und gefühlvolle Intensität perfekt vereinen.

Mit seiner atemberaubenden Fingerstyle-Technik, außergewöhnlichem Songwriting und einer warmen, angenehmen Stimme entführt Alder sein Publikum in eine Welt voller Klangfarben und Emotionen. Mal berührend, mal mitreißend, aber immer einzigartig – seine Konzerte sind Erlebnisse, die lange nachklingen.

Ob zarte Balladen oder energiegeladene Instrumentalstücke – Don Alder lässt seine Gitarre Geschichten erzählen und schafft eine Atmosphäre, die das Publikum unmittelbar in seinen Bann zieht.

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung über 05251/2027812 oder info@kawaii-restaurant.de wird empfohlen.

www.donalder.com