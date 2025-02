Mensch, Maschine, Muse. Wie die digitale Zukunft durch humanistische Werte prosperiert.

Der Wettstreit, den wir Menschen uns mit der smarten Maschine liefern, entscheidet sich im kreativen Bereich. Es ist dieser Bereich, aus dem wir neues Wissen schöpfen und in dem wir die Erfahrungen von Generationen auf gegenwärtige Herausforderungen anwenden. Mit den Fertigkeiten in der Digitalisierung müssen die Bemühungen verstärkt werden, die kreativen Fähigkeiten der Menschen in gleichem Maße zu entwickeln.

Hierzu gehört auch die Werte- und Normenwelt. Wie soll diese Welt aussehen, wohin soll sie sich entwickeln? Das sind die entscheidenden Fragen, die wir zu beantworten haben. Die Werte-Welt ist Teil des kreativen Denkens und nichts ist seit der Erfindung des Computers so intensiv diskutiert wie die Frage um das mögliche kreative Potential der Maschinen.

Neben der kombinatorischen Kreativität, über die zweifellos die smarte Maschine verfügt, ist die explorative Kreativität jenes Gebiet, in dem die Wertsetzung, Kultur, Geschichte und Bildung eine entscheidende Rolle spielen und immer mehr spielen werden, auch um Ergebnisse und Anwendungen der KI im Hinblick auf ihre Verfahren und Resultate zu überprüfen.

Gesprächsrunde: Ruth Edith Hagengruber, Axel Berndt, Julia Eckel, Patrick Hübner, Karsten Strack und Jennifer Becker, moderiert von Katharina Künstler

Der Veranstaltung am 6.2. im Studio des Theaters Paderborn beginnt um 18 Uhr.

Der Eintritt ist kostenfrei. Zählkarten erhalten Sie an der Theaterkasse

https://blogs.uni-paderborn.de/kreative-intelligenz/