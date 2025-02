Das Februar-HEFT ist da!

Und der Monat startet direkt mit ordentlich Groove, denn am 1.2. steigt die 13. Jazz & Blues Party des Paderborner Jazzclubs in der Paderhalle. Musikalisch wird es auch am 22. im Sputnik, wo Sebastian Krumbiegel, den ihr auf dem aktuellen Titel seht, sein Album „Aufstehen – Weitermachen!“ präsentieren wird. Eine ganz neues Angebot gibt es im HNF: die Känguruführung, bei der Eltern mit Babys das Museum erkunden können. Und im Stadtmuseum wird eine neue Ausstellung eröffnet. „Nach China? Das Fotoalbum des Hugo von Königslöw“ stellt historische Fotos aus China aktuellen gegenüber – eine spannende Zeitreise. Die ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt des Februarangebots. Schaut also ins HEFT und entdeckt die kulturelle Vielfalt unserer Stadt.