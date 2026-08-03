Mit Groß und Klein durchs Museum

Fliegende Skulpturen, goldene Truhen, riesige Altäre und allerhand spannende Geschichten über Könige, Ritter und Held:innen – im Diözesanmuseums gibt es viele Kunstwerke, die für Groß und Klein gleichermaßen interessant sind.

Bei dieser Führung für die ganze Familie gilt es, gemeinsam ganz genau hinzuschauen, Dinge zu entdecken und sich darüber auszutauschen. Aktive und spielerische Elemente ermöglichen zudem ungewöhnliche Zugänge zu den jahrhundertealten Kunstwerken.

Kosten: Im Eintrittspreis enthalten

Anmeldung nicht erforderlich

Die Führung am 9.8. beginnt um 14.30 Uhr.

https://dioezesanmuseum-paderborn.de