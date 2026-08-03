Mit Can Renar begrüßt das KAWAII einen Musiker, der sich mit großer Leidenschaft der türkischen Volksmusik widmet. Zehn Jahre lang war er musikalisch in der Türkei aktiv und sammelte dort umfangreiche Bühnenerfahrung. Begleitet von seiner Gitarre interpretiert er traditionelle Lieder und Melodien, die von der reichen kulturellen Vielfalt Anatoliens geprägt sind. Mit seinem authentischen Stil und seinem Gespür für die Geschichten hinter den Liedern schafft Can Renar eine besondere Atmosphäre zwischen Tradition, Emotion und musikalischer Handwerkskunst.

Das Konzert am 5.8. im Kawaii Restaurant im Modehaus Klingenthal beginnt um 15 Uhr.

Präsentiert von Tonika e.V. Der Eintritt ist frei. Reservierungen werden empfohlen.