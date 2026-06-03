Offene Ateliers 2026

In diesem Jahr öffnen die teilnehmenden Künstlerateliers zum 24. Mal ihre Türen für interessierte Besucher:innen und heißen sie herzlich willkommen: Samstag, 6. Juni, 15 bis 19 Uhr und Sonntag, 7. Juni, 11 bis 18 Uhr. Ca. 50 Künstler:innen aus Paderborn und Umgebung beteiligen sich und laden zu einem Besuch in ihre Ateliers ein. Ein neu konzipierter Flyer und die Webseite (https://oa-pb.de) der Offenen Ateliers beinhalten alle Informationen für interessierte Besucher.

Es werden zwei Atelier-/Stadttouren zu Fuß mit der Kunsthistorikerin Heike Sondermann-Salzig am 6. und 7. Juni angeboten. Neben der Kunst werden auch die auf dem Weg liegenden historischen Bauten und die Stadtgeschichte erkundet. Los geht es jeweils um 15 Uhr im Kunstverein Paderborn. Außerdem gibt es am 7. Juni zwei Radtouren: für E-Bikes und für nicht motorisierte Fahrräder. Beide starten um 11 Uhr am Kunstverein. Besucht werden verschiedene Ateliers mit einer Verweildauer von jeweils ca. 30 Minuten.

In der Ateliervorschau im Kunstverein Paderborn, Kamp 13, wird seit dem 22. Mai von jedem teilnehmenden Künstler eine Originalarbeit ausgestellt. Unterschiedliche Techniken von Malerei über Collage, Skulptur, Installation, Objektkunst, Fotografie und Grafik sind zu sehen. So können sich Interessierte schon vorab eine Übersicht verschaffen und ihre individuelle Atelier-Route zusammenstellen.

Weitere Informationen unter https://oa-pb.de/