Paderborn punktet

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat alle 10.817 deutschen Gemeinden mit Blick auf die Daseinsvorsorge untersucht und nun die Ergebnisse dieses Gemeindechecks bekanntgegeben. So belegt Paderborn unter den Kommunen in OWL den besten Platz und landet im Ranking insgesamt auf Rang 143. Dies entspricht laut IW-Einstufung einer Versorgungslage von „sehr gut“. Insgesamt schneiden 28 der 70 Gemeinden in OWL mit „sehr gut“ ab. Konzentriert haben sich die Forschenden auf die Lebensbereiche „Digitales“, „Gesundheit“, „Mobilität“, „Freizeit“ und „Bildung“. Anhand von 17 Indikatoren in diesen fünf Bereichen untersuchten sie, wo es zum Beispiel genug Ärzte und Schulen, schnelles Internet, eine gute Verkehrsanbindung und vielfältige Freizeitangebote gibt. Punkten kann die Stadt Paderborn vor allem mit ihrem Freizeitangebot, mit dem sie Rang 252 belegt. Das Thema „Gesundheit“ reicht für Platz 785, mit dem Thema „Bildung“ belegt Paderborn Rang 993. Rang 1.169 springt für die Unterkategorie „Digitalisierung“ heraus. Mit der Unterkategorie „Mobilität“ belegt Paderborn Rang 1.246 von 10.817.

(Foto: Besim Mazhiqi)