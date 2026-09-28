Tag des Flüchtlings

Wie ist die Lage im Land? Was ist von der Landesregierung zu erwarten? Welche Erfahrungen macht die professionelle Flüchtlingssozialarbeit derzeit in Paderborn? Welche Erfahrungen macht der Flüchtllingsrat mit der Paderborner Ausländerbehörde? Diese und andere Fragen stellen sich zur Zeit sehr intensiv. Kann eine humanitäre Wende gelingen?

Ein Round-Table Gespräch zur aktuellen Flüchtlings- und Integrationspoltitik in NRW und Paderborn mit Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrat NRW, Martin Strätling, MICADO Paderborn und Judith Herbe, Rechtsanwältin und Vorsitzende des Paderborner Flüchtlingsrat.

Moderation: Tobias Fenneker

Die Veranstaltung am 1.10. im Lukas Gemeindezentrum, Am Laugrund 5, beginnt um 19.00 Uhr.

www.fluechtlingsrat-paderborn.de