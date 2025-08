Paderborner Aktionstag für das Ehrenamt

Gutes tun und darüber sprechen – sich ehrenamtlich engagieren und es zeigen: Dazu haben Vereine, Initiativen und Privatpersonen beim Aktionstag für das Ehrenamt wieder Gelegenheit. Am Samstag, 27. September, lädt die Abteilung Soziale Teilhabe der Stadt Paderborn alle Akteure der Paderborner Ehrenamtslandschaft ein, ihr Engagement in der Fußgängerzone von 10 bis 14 Uhr zu präsentieren.

Die Standflächen vom Rathaus über den Marienplatz bis zum Westerntor werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Ausstattung für die Infostände bringen die Teilnehmenden selbst mit. Aktuell sind noch Plätze frei und eine Anmeldung ist bis Freitag, 15. August, möglich unter ehrenamt@paderborn.de oder unter beteiligung.nrw.de. In der Anlaufstelle für das Ehrenamt sind unter Tel. 05251/8811255 weitere Informationen zum Aktionstag erhältlich.

