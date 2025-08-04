Am Samstag, 9. August, um 14 Uhr lädt die Tourist Information Paderborn zu einer besonderen Stadtführung ein: „Lebenswege herausragender Frauen – namenhafte Paderbornerinnen vom Mittelalter bis heute“ eröffnet spannende Perspektiven auf die Paderborner Stadtgeschichte durch die Lebenswege außergewöhnlicher Persönlichkeiten. Der rund 90-minütige Rundgang begibt sich auf die Spuren bedeutender Frauen aus zehn Jahrhunderten, die in Paderborn gelebt und gewirkt haben. Erzählt werden ihre individuellen Geschichten – von der Kaiserin über die Schul- und Ordensgründerin bis hin zur Bildhauerin, Malerin, Dichterin und Schriftstellerin – stets eingebettet in die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer jeweiligen Zeit.

Startpunkt der Führung ist um 14 Uhr vor der Tourist Information am Königsplatz. Tickets kosten neun Euro pro Person und sind im Vorverkauf in der Tourist Information sowie online unter www.paderborn.de/fuehrungen erhältlich.

Zusätzlich wird an dem Samstag um 11 Uhr und am Sonntag, 10. August, um 14 Uhr der 90-minütige klassische Stadtrundgang angeboten. Dieser beginnt ebenfalls vor der Tourist Info am Königsplatz und kostet neun Euro pro Person.