Paderborner Schachtürken-Cup

Vom 27. bis 30. Dezember kommen erneut Teilnehmer aller Altersgruppen und Leistungsniveaus im Heinz Nixdorf MuseumsForum zusammen, um in spannenden Partien gegeneinander anzutreten. Interessierte können dabei das Geschehen live miterleben – entweder direkt am Spielbrett oder im Auditorium auf der Großleinwand.

Ein besonderes Highlight ist das Jugendturnier am Sonntag, 28. Dezember, bei dem junge Talente ihr Können unter Beweis stellen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. statt. Die Teilnahme ist für Zuschauer kostenfrei.

Mehr auf www.schachtuerken-cup.de