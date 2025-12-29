Morris Brummel ist Detective beim New York Police Department und tritt karrieretechnisch auf der Stelle. Er wohnt noch bei seiner Mutter, die ihn immer mit seinem Bruder – einem renommierten Arzt – vergleicht und sehnt sich nach dem ganz großen Coup, um endlich Anerkennung zu erhalten. Sein Wunsch erfüllt sich schneller als ihm lieb ist: Ein Serienmörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, denn nicht nur scheint es der Mörder ausschließlich auf Frauen abgesehen zu haben, er nimmt auch Kontakt zu Morris auf, um mit ihm seine Psychospielchen zu treiben.

Und so kommt Thriller-Stimmung auf, wenn wir in die Seele eines Mörders blicken, der eines mit dem Detective auf jeden Fall gemeinsam hat: ein völlig überhöhtes Geltungsbedürfnis.

„No way to treat a lady“ ist eine bizarre Musical-Komödie, die uns mit schwarzem Humor genau dort trifft, wo das Lachen im Halse stecken bleibt. Autor Douglas J. Cohen erhielt für das Musical 1987 den Richard Rodgers Development Award der American Academy of Arts and Letters.

Termine und Tickets unter https://theater-paderborn.de