Der Paderborner Schachtürken-Cup lockt seit vielen Jahren rund 180 Schachspieler aus dem In- und Ausland nach Ostwestfalen. Am Start sind vom 27. bis 30. Dezember nicht nur Amateure und Hobbyspieler, sondern auch einige Internationale und Großmeister. Namensgeber des Turniers ist der Schachtürke von 1769, ein scheinbarer Automat, der gegen die besten Spieler seiner Zeit gewann. Seit 20 Jahren ist ein voll funktionsfähiger Nachbau im HNF zu sehen. Eine besondere Attraktion des Turniers ist das eintägige Jugendturnier. Der Wettbewerb wird in fünf Altersklassen (U8, U10, U12, U14 und U16) bestritten, um Urkunden, Pokale und Sachpreise zu gewinnen. An allen Tagen ist das Turnier für Zuschauer kostenlos zugänglich. Im Auditorium werden die Spitzenpartien an fünf Brettern live auf die Leinwand übertragen. Organisiert und veranstaltet wird der Schachtürken-Cup in Kooperation mit dem HNF vom Schachklub Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. Der Eintritt ist an sämtlichen Tagen frei, eine Anmeldung für Zuschauer nicht notwendig.

Mehr auf www.schachtuerken-cup.de