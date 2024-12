Freier Eintritt in die Wewelsburg

Vom 26. bis 29. Dezember 2024 können Familien das Kreismuseum Wewelsburg mit seinen zwei großen Abteilungen und Sonderausstellung kostenlos besuchen. Besichtigt werden können das Historische Museum des Hochstifts Paderborn und die Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 –1945. Zu einer Familie zählen bis zu zwei Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahren.

Im Historischen Museum wird die Geschichte des Paderborner Landes von der Steinzeit bis zum Ende des Fürstbistums Paderborn 1802 mit seltenen Exponaten und Inszenierungen erlebnisorientiert nachgezeichnet.

Die Dauerausstellung „Ideologie und Terror der SS“ im ehemaligen Wachgebäude bettet die Geschichte der lokalen SS-Aktivitäten und des hiesigen Konzentrationslagers in eine überregionale Gesamtdarstellung der SS ein. Die Schutzstaffel (SS), ihre Ideologie und ihre beispiellosen Verbrechen werden umfassend thematisiert.

Noch bis zum 12. Januar läuft in der Gedenkstätte „KREATIV zum Weltkindertag – Kinderrechte neu entdecken“. Unter dem Motto des 70. Weltkindertages „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ haben sich Grund- und Förderschulen des Netzwerks Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage des Kreises Paderborn aus künstlerischer Sicht mit Kinderrechten befasst. Die Ausstellung zeigt ausgewählte Kunstwerke.

Öffnungszeiten des Kreismuseums Wewelsburg: Das Kreismuseum Wewelsburg ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr ist geschlossen.

Mehr Informationen auf der Homepage www.wewelsburg.de oder auf dem Instagram-Kanal @kreismuseum_wewelsburg.