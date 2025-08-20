Seit jeher gilt das gute Glas Wein als Inbegriff von Gemütlichkeit, Entspannung und Beisammensein. Man denkt an gute Freundschaften, ausgelassene Abende, ans Genießen, ans Feiern und ans gute Leben. Das inzwischen schon traditionsreiche Paderborner Weindorf bringt all das an diesem Wochenende in den stimmungsvollen Neuhäuser Schlosspark. Hier trifft man sich mit netten Menschen auf ein gutes Glas und lernt dabei manch neue Köstlichkeit kennen und findet womöglich ganz neue Freundinnen und Freunde.

Weingüter aus ganz Deutschland präsentieren sich und ihre edlen Tropfen und lassen damit nicht nur ausgemachter Weinliebhaber und Weinliebhaberinnen in der facettenreichen Auswahl schwelgen. Ebenso kann man probieren und kennenlernen wie philosophieren und fachsimpeln. Gäste und Winzerinnen und Winzer feiern gemeinsam spritzige, vollmundige, perlende, kostbare und köstliche Produkte aus den großen deutschen Anbaugebieten. Der festlich geschmückte Schlosspark und handverlese Speiseangebote tun ihr Übriges dazu, aus dem Paderborner Weindorf-Wochenende eines der schönsten des ganzen Jahres zu machen.

Öffnungszeiten:

22. August: 17.00 bis 24.00 Uhr

23. August: 16.00 bis 24.00 Uhr

24. August: 12.00 bis 19.00 Uhr

(Foto: Thorsten Hennig)

www.schlosspark-paderborn.de