Umsonst & Draußen 2025 in Borchen

Bereits zum fünften Mal in Folge gibt es an den letzten beiden Augustwochenenden Livemusik und Kleinkunst unter freiem Himmel — dank der erneuten Unterstützung durch die Bürgerstiftung Zukunft Borchen konnte das Kulturangebot in diesem Jahr sogar noch erweitert werden. Anlässlich des Jubiläumsjahres „50 Jahre Gebietsreform“ geht der Kulturkreis Borchen neue Wege: Erstmals finden die Konzerte nicht nur an einem Ort, sondern verteilt über die Borchener Ortsteile statt. Unter dem Motto „Gemeinde Borchen verbindet“ wurden besondere Plätze ausgewählt, die mit ihrem Charme und ihrer Atmosphäre den idealen Rahmen für Kulturabende bieten. Gemeinsam mit dem Kulturbüro OWL, das mit seinem „Kulturimbiss“ eine mobile Bühne mitbringt, ging es auf die Suche nach den schönsten Spielorten.

Das Programm verspricht beste Unterhaltung:

22. August, Alfen: The Royal Squeeze Box – Queen-Hits mit Akkordeon und Power-Gesang

23. August, Dörenhagen: Acoustic Groove Duo – mitreißende Gitarrenklänge von Folk bis Reggae (Foto: Harald Morsch)

29. August, Kirchborchen: August Klar & Carsten Mentzel – Beatbox, Blues, Techno & starke Stimmen

30. August, Etteln: Erwin Grosche – poetischer Unsinn und humorvolle Geschichten

31. August, Nordborchen: Puppentheater „Paule und die Nordsee“ (15.30 Uhr) & Die Blechwerkstatt (18 Uhr) – beste Unterhaltung für die ganze Familie

Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.