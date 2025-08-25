Stimmungsvoll beleuchtete Künstler:innen auf grünen Wiesen und lauschigen Plätzen sind die Merkmale der PaderNacht. Am 29. August sind von 18 bis 22 Uhr an acht Orten zwischen Stadtbibliothek und Stümpelscher Mühle Musik, Straßenkunst und Artistik zu finden. Immer zur halben und vollen Stunde beginnen insgesamt elf Künstler:innen ihre Show.

In diesem Jahr gibt es auch wieder den Markt der Solidarität der Biohaus Stiftung im Innenhof der Stümpelschen Mühle. Auch die Stadtbibliothek bietet mit dem GlasBlasSing (Foto: Yves Sucksdorff) einen Programmpunkt in ihrem Haus. Der Haxthausengarten wird mit einer Installation aus leuchtenden Würfeln illuminiert. Das Line-Up des kleinen Abendfestivals an der Pader ist international besetzt und Künstler:innen aus insgesamt vier Ländern Europas treten auf – umsonst und draußen. Informationen zu allen Künstler:innen finden sie auf www.paderborn.de/padernacht

Schnappen Sie sich ein Picknick, wandeln Sie zu den verschiedenen Orten und lassen Sie sich verzaubern.