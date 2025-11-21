PaderSprinter-Angebote vor Weihnachten

Ab Freitag, dem 21.11.2025 um 12:00 Uhr machen die PaderSprinter-Busse Platz für den Weihnachtsmarkt und umfahren montags bis freitags ab 12:00 Uhr sowie samstags und sonntags ganztägig die Innenstadt. Diese Umleitung gilt bis zum Betriebsende am 23.12.2025. Dadurch entfallen für die Linien 1, 2, 3, 4, 7, 8 und die E-Wagen die Haltestellen ”Rathausplatz” und ”Kamp” während dieser Zeiten. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen ”Westerntor” und ”Am Bogen” zu nutzen. Eine Ausnahme bildet dabei der 23.11.2025: Da hier wegen des Totensonntags der Markt geschlossen bleibt, fahren die Busse wie gewohnt durch die Innenstadt.

Um alle Nachtschwärmer sicher nach Hause zu bringen, gilt auch an den Wochenenden des Weihnachtsmarktes das reguläre Nachtbus-Angebot des PaderSprinter in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Alle Nachtbuslinien beginnen ihre Touren am ”Westerntor” an den Steigen A und B und bedienen auch die Haltestelle ”Am Bogen”.

Weitere Informationen rund um die weihnachtlichen Angebote des PaderSprinter gibt es für alle interessierten Fahrgäste online unter www.padersprinter.de/advent und im Kundencenter an der Westermauer 18, Telefon 05251/6997222.