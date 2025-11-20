Auf ihre unnachahmlich offene Art nimmt uns Tamina Kallert (Foto: Annika Fußwinkel/WDR) mit an die Orte ihrer Wunderschön!-Reisen und gibt seltene Einblicke hinter die Kulissen, inspirierende Perspektivwechsel und persönliche Eindrücke. Sie folgt immer der tiefen Sehnsucht nach Verbindung in uns allen – sei es mit anderen Menschen, der Umwelt oder sich selbst.

Dabei sind es oft die kleinen, unscheinbaren Momente im Zwischenmenschlichen, die sich als besonders prägend erweisen. Sie heben die Schönheit des Augenblicks hervor und zeigen, wie die Freude am Entdecken das Leben bereichert. Es braucht nur den Mut, das Unbekannte als Bereicherung zu sehen, um immer wieder neue Lebensqualitäten zu finden.

Die Veranstaltung am 24.11. in der Stadthalle Delbrück beginnt um 19.30 Uhr.

Tickets gibt es hier