Am 31. Oktober wird Paderborn zur Gruselstadt! Zum Auftakt der diesjährigen Literaturtage lädt das Kulturamt Paderborn erstmals zu PaderWeen ein – einem fantasievollen Halloween-Event für die ganze Familie. Rund um die Stadtbibliothek entsteht eine magische Welt voller Kreativität, Begegnungen und literarischer Inspiration.

Kinder und Familien dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen: kreative Workshops, Lesungen, Walk-Acts, ein Grusellabyrinth, Fotospots und viele Überraschungen. Ob beim Schminken, Basteln, Geschichtenhören oder Rätseln – hier steht der Spaß am Entdecken und Erfinden im Mittelpunkt.

Der Eintritt ist frei, lediglich für einige Workshops ist eine Anmeldung erforderlich.

Also: Kostüm an, Mut gefasst und auf ins Abenteuer PaderWeen 2025! Los geht es um 15 Uhr.

www.paderborn.de/paderween