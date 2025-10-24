Kneipengeflüster – Triff Wissenschaft an der Theke

Was machen gegen Hass im Netz und digitale Gewalt? Politiker:innen und Journalist:innen verlangen oft, mehr zu melden, zu verfolgen, zu löschen und zu sperren. Aber damit wird die Gewalt oft nur verschoben. Wie kann man digitale Gewalt dagegen nachhaltig reduzieren, was muss sich dafür alles ändern?

Wissenschaft trifft Kneipenatmosphäre – unter diesem Motto lädt die ADA zusammen mit der Prodekanin für Nachhaltigkeit, Gleichstellung und Diversität der Fakultät für Kulturwissenschaften, des Zentrums für Geschlechterstudien/Gender Studies und dem Referat für Diversity zum Kneipengeflüster ein. Regelmäßig werden Expert:innen eingeladen, um über aktuelle, spannende und manchmal auch brisante Themen in lockerer Runde zu diskutieren.

Die Veranstaltung am 29.10 in der Akka (Giersstraße 31) beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.