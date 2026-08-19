Parkour-Workshops im Alanbrooke Quartier

Im Alanbrooke Quartier ist eine neue Sportfläche entstanden, die ganz besondere Möglichkeiten für Bewegung bietet: Die neue Parkour-Anlage neben der Kita an der Dr.-Margit-Naarmann-Straße 22 lädt dazu ein, Hindernisse kreativ zu überwinden und neue Bewegungsformen auszuprobieren. In Kooperation mit dem Paderborner Sportservice veranstaltet die Paderborner Parkour Community Movement Paderborn, organisiert im TV 1875 Paderborn e.V., an drei Terminen kostenlose Parkour-Workshops für Jugendliche ab 12 Jahren. Bei den Workshops können sich die Teilnehmenden unter Anleitung der Übungsleitungen ausprobieren und die Sportart Parkour kennenlernen. Dabei geht es um Bewegung, Körperkontrolle, Kreativität und natürlich vor allem um Spaß. Auch Jugendliche ohne Vorerfahrungen sind herzlich willkommen.

An folgenden drei Terminen finden die Workshops, jeweils von 16 bis 18 Uhr, statt: Sonntag, 30. August, Samstag, 12. September, sowie Sonntag, 27. September.

Eine Teilnahme ist an einem oder auch an mehreren Terminen möglich. Die Workshops sind kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jugendliche ab 12 Jahren können einfach vorbeikommen und mitmachen.Sollte ein Workshop aufgrund der Wetterlage kurzfristig ausfallen müssen, wird dies vorab über Instagram kommuniziert (@movementpaderborn / @paderborner_sportservice).

Für Rückfragen steht der Paderborner Sportservice unter sportservice@paderborn.de oder telefonisch unter 05251 8811632 zur Verfügung.