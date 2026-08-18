Das neue Herbstprogramm der vhs Paderborn ist da und eröffnet wieder unzählige Möglichkeiten, sich weiterzubilden, Neues zu entdecken und sich mit anderen auszutauschen. Anmeldungen sind ab Montag, 7. September, ab 8 Uhr möglich. Für Fragen, Anregungen und Gespräche steht die vhs zu den ausgewiesenen Servicezeiten sowie am Samstag, 5. September, von 10 bis 12 Uhr an einem Info-Stand vor dem Rathaus zur Verfügung. Wer sich vorab bereits auf die Suche nach geeigneten Kursen für den Herbst begeben möchte, findet schon jetzt eine zur Buchung freigegebene Auswahl auf der Homepage der vhs.

Die Volkshochschule Paderborn wird 80 Jahre jung! Unter dem Motto „Zukunft hat Geschichte“ plant sie zum Start des Herbstsemesters eine Jubiläumsausstellung mit sich anschließender Geburtstagsparty. Die Ausstellung soll zentrale Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte von den frühen Nachkriegsjahren bis heute sichtbar machen. Interessierte können sich auf eine spannende und anregende Zeitreise durch 80 Jahre Bildungsgeschichte freuen. Als kommunales Bildungszentrum bietet die vhs in einer zunehmend komplexer werdenden Welt ein umfangreiches und differenziertes Weiterbildungsangebot, das hilft, sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, aber auch Spaß macht und zu einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt.

Auch im Zeitalter von KI und Sprachlern-Apps erfreuten sich Fremdsprachenkurse ungebrochener Beliebtheit. Deshalb bietet die vhs kontinuierlich den bewährten Mix aus fundierter Sprachberatung, Stufen- und Intensivkursen, Bildungsurlauben, Wochenendseminaren, Spracherlebnissen sowie Onlineformaten in insgesamt 16 Sprachen. Ein ganz besonderes sprachliches Highlight sowie eine kulinarische Entdeckungsreise präsentiert der Vortrag „Sicilia meravigliosa“.

Psychische Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Mit einer neuen Vortragsreihe zu psychischen Erkrankungen wird Raum geschaffen für Information, Verständnis, einen offenen Austausch, gegenseitigen Respekt und ein wertschätzendes Miteinander. Der Tag der seelischen Gesundheit am Samstag, 10. Oktober, steht zudem ganz im Zeichen der persönlichen Ressourcen. Ob Stressregulation, Lachen als Kraftquelle, Trance Zen-Dance, Naturerleben im Wald oder gemeinsames Kochen – Teilnehmer*innen können erleben, wie seelische Gesundheit gestärkt und Gemeinschaft erlebt werden kann.

Im Fokus stehen zudem im Herbst aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie die Reform des Sozialstaats, die Rechte queerer Menschen oder Radikalisierung im Kontext von Religion und Glauben. In Lesungen, Austauschformaten und praxisnahen Trainings soll die Demokratiekompetenz gestärkt und ein respektvoller, reflektierter Dialog gefördert werden. Wichtige Themen bleiben weiterhin „Deutsch als Zweitsprache“ sowie der Umgang mit KI.

Mehr Informationen erhalten Interessierte auf der Webseite der vhs, unter www.vhs-paderborn.de.