Patagonien – 3000 km durch die Wildnis bis nach Feuerland

Tobias Schorcht, ehemaliger Lehrer und leidenschaftlicher Weltenbummler, kündigte seinen sicheren Job, um sich seinem größten Traum zu stellen: der Durchquerung Patagoniens – allein, zu Fuß, mit einem aufblasbaren Boot im Gepäck. Über 3000 Kilometer kämpfte er sich durch die Wildnis Südamerikas: Stromschnellen, riesige Eisberge, Begegnung mit einem Puma, Naturgewalten und absolute Einsamkeit.

Vom Bauchgefühl getrieben, wagt er das Abenteuer seines Lebens – bis zur Magellanstraße. Erschöpft, aber erfüllt.

Freuen Sie sich auf einen mitreißenden Vortrag über Natur, Mut, Improvisation und die Suche nach dem eigenen Weg.

Die Veranstaltung am 4.3. in der Stadthalle Delbrück beginnt um 19.30 Uhr.

www.tobiasschorcht.com