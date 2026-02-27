Das März-HEFT ist da!

Inhaltlich ist das März-HEFT von zwei Veranstaltungsreihen geprägt: den Paderborner Puppenspielwochen und den Aktionswochen gegen Rassismus – beide mit einer Vielzahl von Angeboten, die ihr in unserem Veranstaltungskalender findet. Gemeinsam mit seiner Frau Sinah Jakobsmeyer hat der FIlmemacher Julian Jakobsmeyer einen neuen Dokumentarfilm gedreht: „Versprechen für die Ewigkeit – Die Paderborner Vincentinerinnen im Wandel der Zeit“ könnt ihr ab dem 15. März im Pollux sehen. Auf dem HEFT-Titel seht ihr Justina Lee Brown. Die preisgekrönte nigerianische Sängerin, Songwriterin und Entertainerin präsentiert am 27. März im Deelenhaus ein mitreißendes musikalisches Erlebnis zwischen Afrobeats, Soul und Blues! Es gibt also viel zu erleben im März – schnappt euch ein HEFT und geht auf eine vielfältige Kulturreise.