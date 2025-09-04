Die Performance Paderborn am 8. und 9.9. ist eine Kulturbörse in Form eines Showcase-Festivals mit dem Schwerpunkt Straßenkunst. Hier vereinen sich Messepräsentation und Showauftritte zu einem zweitägigen bunten Festival.

Die Künstler:innen nutzen ihre Auftritte im Rahmen der Performance, um ihre Shows zu präsentieren und Kontakte mit Bookern und Veranstaltern zu knüpfen.

Fachbesucher:innen lassen sich auf der Performance von Künstlern und Shows inspirieren und suchen nach passenden Partnern für ihre Projekte und Veranstaltungen.

Aber all das wäre ohne ein begeisterungsfähiges Publikum recht still und grau. Daher freuen sich die Veranstaltenden und die Künstler:innen sehr über zahlreiche Gäste aus Paderborn und Umgebung. Die Shows können zu den vollkommen kostenfrei im Schlosspark genossen werden. Den krönenden Abschluss am Ende des zweiten Messetages bildet die Abschluss-Gala. Zum achten Mal wird eine besondere Show konzipiert mit Künstlern, die nur in der Gala auftreten. In diesem jahr findet sie unter dem Motto „Punk statt Prunk“ statt.

Tickets für die Gala sind im Ticket-Center am Königsplatz für je 20,- Euro zuzüglich VVK-Gebühren und online unter https://tickets.vibus.de erhältlich.

www.performance-paderborn.de

(Foto: The Walking Ballroom)