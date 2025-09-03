Internationales Spielfest

Der Verein „Spiel & Sport e.V.“ lädt zu kulturellen Angeboten, kulinarischen Spezialitäten und Aktivitäten für Groß und Klein ein. Wer Lust hat, auf der Pader Kanu zu fahren, Zielsicherheit im Bogenschießen beweisen, oder mit den Paderborner Baskets Wufspiele machen möchte, ist hier genau richtig. Jedermann soll sich frei fühlen, diese Mitmachangebote auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Auf dem großen Spielplatz für Kinder und Jugendliche steht nicht nur Spiel und Sport im Mittelpunkt, auch ein reichhaltiges Bühnenprogramm mit Tanz, Theater und Musik aus verschiedenen Nationen ist von großer Bedeutung. Den unterschiedlichen Traditionen der vielen Länder sind keine Grenzen gesetzt.

Freuen Sie sich auf eine Menge Spaß mit guter Unterhaltung und viel Abwechslung.

Das Spielfest am 7. September beginnt um 11 Uhr.