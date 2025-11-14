Globale Herausforderungen sorgen zunehmend für Spannungsfelder in unserer Gesellschaft. Kriege, Krisen und der Klimawandel sind Themen, die uns alltäglich begleiten.

Unter dem Titel „Pink Future – Hoffnungsvoll und utopisch!“ diskutieren Philosophin Dr. Ina Schmidt und Prof. Dr. Friedrich Krotz, ehemaliger Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Bremen, am 18.11. ab 19 Uhr im HNF wie eine pinke Zukunft aussehen könnte. Angelehnt an den Song „Zukunft Pink“ von Peter Fox reflektieren sie gemeinsam mit den Teilnehmenden die Chancen und Vorstellungen einer „Pink-Future“. Dabei rücken aktuelle Entwicklungen, insbesondere mögliche Potenziale der künstlichen Intelligenz in den Fokus.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Villigst statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter www.hnf.de/pink-future erforderlich.