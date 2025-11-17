An rund 80 Ständen gibt es nicht nur die verschiedensten Leckereien, sondern in diesem Advent auch ein besonders großes Angebot an Kunsthandwerk, weihnachtlichen Dekoartikeln und Spielzeug. Ob Geschenke aus Holz, Wolle oder Leder, Plätzchenausstecher für die Weihnachtsbäckerei oder Bunzlauer Keramik – an den etwa 20 Verkaufsständen ist für jeden etwas dabei.

Der Paderborner Weihnachtsmarkt ist vom 21. November bis 23. Dezember freitags und samstags von 11 Uhr bis 22 Uhr sowie an allen anderen Tagen von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Betrieben mit kunstgewerblichen und weihnachtlichen Artikeln sowie den Fahrgeschäften ist es freigestellt, das Geschäft bereits um 20 Uhr zu schließen. Am 23. November bleibt der Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntages geschlossen. Zum Shoppen lädt auch in diesem Jahr der verkaufsoffene Sonntag am 1. Advent ein. Am 30. November haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

(Foto: Besim Mazhiqi)

https://www.paderborn.de/microsite/weihnachtsmarkt/index.php