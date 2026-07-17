Podcasting-Workshop: Die Bibliothek für alle

Im Rahmen eines Workshops zum Thema Podcasting lädt die Stadtbibliothek zu einer Veranstaltung rund um die Frage „Was ist eine gute Bibliothek für alle?“ ein. Anlass ist der geplante Bau des neuen Stadthauses und die damit verbundene Chance, die Bibliothek als inklusiven Ort für alle Menschen weiterzudenken. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Entwicklung und Produktion eines Podcasts, in dem Ideen, Wünsche und Perspektiven zur Bibliothek der Zukunft gesammelt werden. Die Teilnehmenden erhalten einen praxisnahen Einblick in die Grundlagen des Podcastings – von der Themenfindung über die Aufnahme bis hin zur Bearbeitung.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – Neugier und Lust, eigene Ideen einzubringen, stehen im Mittelpunkt. Der Workshop am 21.7. richtet sich an Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren und beginnt um 11 Uhr.

Anmeldung: www.bibliothek.live/termine#